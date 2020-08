Tipps 10.08.2020

Das Gehirn braucht optische Reize

Vergleicht man Animation und Video mit reiner Textinformation, dann gewinnt das Bild eindeutig. Hier sind die Zahlen, warum Sie auf Video setzen sollten!

Marketing-Inhalte in Textform behalten Sie zu 10% im Gedächtnis. Toll, oder? Aber haben Sie gewusst, dass Sie 95% der Inhalte behalten, wenn sie ein Video sehen? Spricht eindeutig für Bild bzw. Bewegtbild! Das kommt daher, dass 90% der Informationen an das Gehirn über Bilddaten kommt, nur 10% über die Sprache. Und visuelle Information wird dann auch noch 60000 mal schneller verarbeitet als Text.



Auch wenn Sie Werbung schalten und Klicks brauchen, ist Video ungeschlagen. 27 mal mehr Klicks bei gleich vielen Einblendungen erreicht ein Video-Spot im Vergleich zu einem statischen Werbebanner.



Im Endeffekt bedeutet das, dass jegliche Kommunikation in Form einer leichter zu erfassenden Methode (Video) eher ankommt, als eine auf einem komplizierteren Weg (Text). Gerade im Marketing, wo Kommunikation Geld bedeutet, ist das eine Erkenntnis, die man nutzen sollte!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Video #Marketing #Text #Zahlen #Daten #Wirkung







Auch interessant!

Video-Promotion für Seminar

Im Rahmen der Seminar.at-Videoreihe haben wir für die Bewerbung der 'Management 3.0'-Seminarreihe zahlrei...



Agentur, Produktionsfirma oder Filmemacher

Wenn eine Videoproduktion ansteht, gibt es für Unternehmen verschiedene mögliche Ansprechpartner für die ...



Überlegungen vor jeder Videoproduktion

Jedes Video wird anders sein, doch es gibt eine Reihe von Überlegungen, die man vorab immer machen sollte...



Was kostet ein Imagefilm oder Web-Video?

Eine der wichtigsten Fragen, bevor man sich um die Anfrage einer Produktion kümmert, ist eine realistisch...



Trailer müssen kürzer funktionieren

Film-Marketing ist ein Milliardengeschäft, in dem immer kürzere Clips beispielsweise auf Social Media pot...



67 Minuten Onlinefilme

2018 werden Menschen rund 67 Minuten am Tag damit verbringen, Online-Videos anzuschauen. Die Länge der ve...



Erklärvideos als Werbemaßnahme für das Unternehmen

Die verschiedenen Werbemaßnahmen sind für alle Unternehmen heute sehr wichtig. Schließlich sollten sich d...



Google will auch Fernseh-Geld

Nachdem der US-Internetriese sich die Werbebudgets aus den einzelnen Ländern bisher eher von den Online-M...



Video-Werbung wird akzeptiert

Die Forschungsgemeinschaft 'Zukunft Digital' hat eine repräsentative Studie zu den Bewegtbild-Werbeformen...



Internet statt Fernsehen

Das Hans-Bredow-Institut Hamburg und die Universität Salzburg haben für die Landesmedienanstalt Nordrhein...



Videos streamen erfolgreich

Eine neue Studie, die wieder einmal den Effekt von Video-Streams im Internet beweist. Diesmal sind Yahoo ...