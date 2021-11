Tipps 29.10.2021

Einblender brauchen Sicherheitsabstand

Früher war die Sache klar: Bauchbinden, Präsentationsinhalte etc., die am Bildschirm gezeigt wurden, durften nicht bis zum Rand gefüllt werden. Und das gilt auch heute noch, lange nach den Röhrenmonitoren!

Die Gründe, warum man auch heute noch Abstand zum Rand halten sollte, wenn man Texte, Logos und Präsentationsinhalte am Bildschirm zeigen will, sind jedoch andere als dazumals. Zwar haben Fernseher immer noch den soganannten 'Overscan', schieben also die Ränder des Videos etwas aus dem sichtbaren Bildschirm hinaus, die wirklichen Schnitte am Bildrand kommen in der Praxis aber häufiger aufgrund der Bildschirm-Seitenverhältnisse zustande.



Die sind doch immer 16:9, werden Sie jetzt denken? Nein, das ist ganz und gar nicht so. Am Notebook gibt es oft auch 16:10. Oder gar noch 4:3. Am Tablet sowieso. Und erst am Smartphone in Social Media, da ist es oft sogar 'schlimmer' als früher, wo es noch kein Breitbild gab. Statt 'Cinemascope' mit schwarzen Balken wird das Bild meist gezoomt, heutige Videoauflösungen erlauben das ja. Nur fällt dabei der Rand weg bzw. wird aus dem Bild geschoben.



Und da wären wir beim alten Problem in der Neuzeit der TV-Technik zurück: Der Rand fällt weg und Texte am Bildschirmrand werden an- oder abgeschnitten. Für alle Animationen, Bauchbinden, Präsentationsinhalte, Logos etc. bedeutet das, möglichst ein Stück vom Rand rein zu rutschen, um sicher im Bild zu bleiben. Und weil der Beschnitt eher seitlich als oben und unten passiert, sind gerade rechts und links noch mehr Abstände zu lassen als oben und unten.



Das spricht für zentrierte Bauchbinden, zumindest aber für ausreichend Platz zum Rand. Der soll als 'Whitespace' frei bleiben oder zumindest mit unwichtigem Material gefüllt, das auch wegfallen kann. Traditionell spricht man 'title safe' von 90% in der Höhe und 80% in der Breite, die auch für wichtige Einblendungen nutzbar sind. 10% rechts und links frei zu lassen, ist also geboten. Außer, man hat die Endgeräte unter Kontrolle und kann eine 16:9-Ausspielung am Endgerät ohne Zoom und Overscan garantieren.

