Technik 09.12.2021

Gesichtsanimation in Echtzeit

Die Kombination von 3D-Design, Spiele-Engines und KI ergibt neue Möglichkeiten für Filme und Games. Eine ist das Animieren von Gesichtern und der Mimik in Echtzeit.

Einem Charakter in einem Film ein neues Gesicht geben? Kein Problem - genausowenig wie das Ersetzen der Person im Livestream oder das Darstellen realistischer Personen in Games. Zwei Systeme basierend auf Unreal Engine sind derzeit drauf und dran, das marktfähig fertig zu bekommen.







Das bekanntere und ältere Produkt ist 'Metahuman', das nicht nur vom Hersteller selbst verfügbar ist sondern auch über Plugins bereits in verschiedenen 3D-Systemen zum Einsatz kommt - also in der Praxis bereits bewährt ist.







Ziva setzt hier an und liefert nun 4K/60-Echtzeit-Bilder, die realistischer kaum sein könnten. Was sich da noch entwickeln wird, ist kaum absehbar, auf jeden Fall ist der Blick auf die heutigen Möglichkeiten bereits spannend!







Und selbst wenn die Produkte noch für Spezialisten sind, also auch entsprechende Preise aufwerfen, so zeigt sich in dem Video mit dem Schwein bereits, wie weit man bereits bei der Animation selbst bei Tieren ist.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#3D #Design #Gesicht #Mimik #Game #Engine







Auch interessant!

KI aus der Grafikkarte

Forscher der University of Sussex verwandeln herkömmliche Desktop-PCs in Supercomputer, die das Gehirn v...



Spieletechnik in Videos

Games werde immer mehr zu Spielfilmen, was Qualität der Szenerie und der Geschichte anbelangt. Nun greift...



Computerspiele: Nur schwacher Einfluss auf Sozialverhalten

In Wien wurde vergangene Woche im Rahmen der Vortragsreihe 'Am Puls' durch den Wissenschaftsfonds FWF ein...