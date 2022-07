Best-Case 19.07.2022

Video bindet Kunden besser

Vor allem junge Amerikaner und Briten sowie Gutverdienende wünschen sich fortschrittliche Videokommunikation. Von 2.000 Befragten haben das über alle Altersklassen gemittelt 62 Prozent angegeben.

Bei den Jungen und Gutverdienenden sind es sogar 79 beziehungsweise 78 Prozent, wie die Studie von Idomoo zeigt. 52 Prozent der Befragten nennen E-Mail als bevorzugten Kommunikationskanal. Dieser hohe Anteil basiert vor allem auf der Vorliebe von Älteren für dieses Medium. Der Trend weist allerdings nach unten. Ältere schwören doppelt so häufig auf E-Mails wie Jüngere. Video glänzt, wenn es darum geht, komplizierten Content zu kommunizieren. 3,5 Mal mehr Befragte bevorzugen diese Art der Informationsvermittlung, wenn eine Marke etwas Komplexes erklären muss, wie Details zu neuen Programmen oder Diensten.



Personalisierte Videos erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden treu bleiben, so die Studienautoren. Diese Präferenz gilt auch für die Befragten, die Text gegenüber generischem Video bevorzugen. Diese Gruppe stuft personalisierte Videos als die beste Form ein, um sich geschätzt zu fühlen. Außerdem regen sie dazu an, einen Anbieter weiterzuempfehlen.



Viele wünschen sich zudem erweiterte Videofunktionen wie Interaktivität und Benutzeranpassung. Im Einzelnen wollen 40 Prozent der Generation Z und 61 Prozent der Gutverdiener häufiger personalisierte Videos. Auf Video-Interaktivität pochen 59 Prozent der Gen Z und 47 Prozent der Spitzenverdiener. 69 Prozent der Gen Z und 33 Prozent der Besserverdiener drängen auf Videos, die sie anpassen können. Aber trotz des Interesses der Verbraucher unterschätzt der Handel das Video, insbesondere fortgeschrittenes Bewegtbild, als Kommunikationsinstrument. Fast 75 Prozent der Befragten geben an, dass sie selten oder nie Videos von Marken erhalten.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Video #Werbung #Marketing







Auch interessant!

Mit Newslettern heute noch starten?

Newsletter sind ja sowas von retro, oder? Dass gerade eMail-Newsletter das Social Media Marketing verbess...



Podcast und Werbung

Jeder dritte Konsument von Podcasts sieht werbefinanziertes TV. Zu dem Schluss kommt die 'Digital Media S...



Tiktok im Marketing wichtiger

Die China-basierte Social-Media-Plattform TikTok ist weiterhin auf dem Höhenflug und bleibt für Werbetre...



Kurze Werbung wirksamer

Nur sechs Sekunden lange Online-Video-Werbung erzielt oft ein besseres Ergebnis als längere. Kürzere Anze...